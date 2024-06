Com a titularidade no jogo contra a Chéquia, Cristiano Ronaldo estabeleceu mais um recorde: é o primeiro jogador a disputar seis fases finais de Europeus.



A primeira vez que o atual capitão da Seleção disputou um Euro foi em 2004, numa competição que foi organizada em Portugal. Seguiram-se presenças em 2008, na Áustria e na Suíça; em 2012, na Polónia e na Ucrânia; em 2016 (que a equipa nacional ganhou em França) e em 2020.



Mais uma prova da longevidade do internacional português que continua a ser o jogador com mais golos em fases finais de Europeus (14) e é também quem mais jogos disputou: chega ao 26.º.



Refira-se que Modric, da Croácia, é o segundo jogador com mais participações em fases finais (cinco).