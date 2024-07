O duelo entre Espanha e Alemanha desta sexta-feira é uma final antecipada no Euro 2024. Na antevisão ao jogo, Luis de la Fuente alertou para a valia do adversário, perante os elogios que a «La Roja» tem recebido pela campanha na prova.

«Estamos a receber tantos elogios que quero contextualizar o jogo. É uma final e está muito equilibrada. A Alemanha destaca-se porque tem uma equipa muito sólida e equilibrada, mas tem figuras como Musiala, Wirtz, Gündogan... É um rival de final de um Europeu ou de um Mundial, mas também temos uma grande equipa», disse o selecionador espanhol, em conferência de imprensa.

«Favoritos? Existem outras seleções muito poderosas noutros jogos. Só restam os melhores. Não sei se quem passa entre Alemanha e Espanha será o vencedor do Euro, mas vemo-nos fortes e com o potencial para lutar por tudo. Estamos muito entusiasmados com este jogo. Estamos muito entusiasmados por ir longe», acrescentou.

De la Fuente também encheu Toni Kroos de elogios. O médio alemão, que já terminou contrato com o Real Madrid, vai pendurar as chuteiras depois da participação no Euro 2024, o que pode acontecer já esta sexta-feira.

«Acho que Kroos é um superclasse, um jogador de um nível que o futebol nunca o deixa. É incompreensível porque ele é um grande jogador de futebol. Ele trouxe talento, qualidade, carisma... Ele deu confiança à Alemanha. Caiu muito bem na seleção. É uma pena que ele tenha decidido deixar o futebol, porque gostaria de continuar a vê-lo jogar», vincou, antes de brincar com a situação.

«Pensámos em atar os pés de Kroos, mas não sei se a UEFA nos deixará. Sabemos como é Kroos e as suas estatísticas espetaculares. Ele tem todo os tipos de passes. Tentaremos garantir que ele não tenha a possibilidade de receber facilmente e limitar essas opções. Insisto: vamos apelar à UEFA para ver se nos deixam amarrá-lo», concluiu.

O jogo entre Espanha e Alemanha, dos quartos de final do Euro 2024, está marcado para as 17h00 desta sexta-feira, em Estugarda.