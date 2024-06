Em vésperas da estreia de Portugal no Euro 2024, Vitinha salientou a importância de ganhar à Chéquia, no jogo inaugural da seleção no grupo F.



«O jogo mais importante é o próximo. Ainda para mais é o primeiro e queremos mostrar ao que vimos e o quanto queremos ganhar. Queremos marcar verdadeiramente presença neste Europeu. Pode haver importância acrescida [neste jogo] por ser o primeiro. Ainda não fizemos a análise das três equipas, o foco é só na Chéquia», disse, na primeira conferência de imprensa nacional em Marienfeld, Alemanha.



O médio foi, de seguida, convidado a recordar o momento em que partilhou com um ex-treinador a vontade de desistir do futebol. Ora, o jogador confessou que não se lembra desse diálogo contado pelo próprio antigo técnico e que até recebeu uma mensagem da mãe por causa do tema.



«Confidencio aqui que a minha mãe mandou-me e perguntou se eu tinha dito que queria desistir do futebol. Vi que foi um treinador a falar, mas não me recordo disso. Não estou a dizer que não aconteceu, só que não me lembro», referiu, com um sorriso no resto.



Convidado a recuperar memórias do Campeonato da Europa de 2016, Vitinha revelou que assistiu à final em casa junto da família.



«Estava no Padroense, era sub-16. Era uma Vitinha muito jovem. Lembro-me de ver o jogo em casa e de haver muita tensão. Foi difícil ver o jogo até ao fim. Recordo-me também da festa nesse dia e no dia seguinte que foi 'feriado'. Saber que temos o poder de dar essa alegria a todos os portugueses... se já havia ambição e vontade, ter esse 'plus', rebenta a escala em termos de vontade», partilhou.



O Portugal-Chéquia está agendado para as 20h00 (hora de Portugal Continental) da próxima terça-feira, em Leipzig.



A seleção nacional vai realizar esta quinta-feira o primeiro treino em solo germânico, no Heidewaldstadion, em Gutersloh, às 18h00.