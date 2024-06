Eslováquia e Roménia (e Bélgica) estão apuradas para a fase a eliminar do Euro 2024. Depois de um empate a uma bola, em Frankfurt, na tarde desta quarta-feira, juntamente com o nulo da Bélgica e Ucrânia, em Estugarda, apenas os ucranianos fazem as malas para casa, no Grupo E.

Num grupo com um alinhamento incaracterístico, todas as quatro equipas tinham três pontos nesta última jornada. O que as diferenciava era o saldo de golos. No entanto, a Eslováquia e a Roménia, antigas repúblicas comunistas da Europa da Leste (o primeiro caso fazia parte da Checoslováquia), podiam contentar-se com o empate para garantir o apuramento.

No fundo, um pacto de não-agressão poderia funcionar. As duas equipas não fizeram grandes alterações, mas destaca-se a troca de Robert Bozenik, do Boavista, por Strelec, no ataque eslovaco.

RECORDE AQUI O FILME DO JOGO

A equipa de Francesco Calzona, uma das surpresas da qualificação (dificultou a vida a Portugal e ficou no segundo lugar do Grupo J), ameaçava através das bolas paradas, com esquemas táticos treinados, nomeadamente nos cantos. Aos 24 minutos, a bola passou a rasar o poste esquerdo da baliza de Nita, após um livre lateral que passou incólume através de uma floresta de pernas.

A Roménia tinha menos posse de bola e visíveis dificuldades em sair no contra-ataque. O lateral-direito Ratiu fez uma incursão pela esquerda, curiosamente e rematou para defesa aplicada de Dubravka, na única chance romena de relevo.

O primeiro golo surgiu através de uma variação de flanco exemplar. O capitão Skriniar lançou um passe longo para o lateral Pekarik, sozinho na ala direita, que tocou para Juraj Kucka. Este cruzou de primeira para o centro da área, onde estava Ondrej Duda, a cabecear para dentro da baliza. Bem a Eslováquia a tirar partido da largura do terreno e também da alta estatura dos seus jogadores. Foi um médio que apareceu em zona de finalização e foi feliz, com um cabeceamento irrepreensível.

Curiosamente, foi a partir de uma situação semelhante que a Roménia empatou. Variação de flanco para Ianis Hagi, extremo-direito romeno (e filho de Gheorge Hagi), que ‘sacou’ uma grande penalidade, após um toque de Hancko.

O VAR analisou se o contacto foi tido dentro ou fora da área e determinou que a falta foi realizado dentro. No entanto, esta leitura deixa dúvidas, porque há um primeiro contacto fora da área. Razvan Marin, do Empoli, empatou a partida de grande penalidade.

Depois de uma primeira parte com sol e até uma pausa para beber água, na segunda parte choveu ‘a potes’ em Frankfurt. A Roménia entrou melhor em relação à primeira metade, apertando os eslovacos depois dos 60 minutos. Dois remates em um minuto, com Marin e Dragus a ameaçar a baliza de Dubravka.

Do lado da Eslováquia, Lukas Haraslin, do Sparta de Praga, era o mais irrequieto, com pelo menos dois remates perigosos. Aos 70 minutos, Calzona lançou o avançado do Boavista Bozenik. Nos últimos minutos do jogo, tornou-se mais evidente o pacto de não-agressão entre as duas equipas, que estavam apuradas com este resultado. Houve atitude, mas no final... prevaleceu o pragmatismo. A Roménia passa em primeiro, Bélgica em segundo, Eslováquia em terceiro e Ucrânia.. fica em quarta, devido à pior diferença de golos.

A figura: Milan Skriniar

Exibição segura do defesa-central esloveno, que envergou a braçadeira de capitão (mesmo tendo jogadores muito mais velhos em campo). O jogador do Paris Saint-Germain praticamente não falhou um passe e esteve na origem do golo de Duda, com um grande passe longo. No capítulo defensivo, foi insuperável.

O momento do jogo: Falta para grande penalidade

Depois de um primeiro golo que tornava as coisas mais picantes no Grupo E, pois a Roménia precisava de empatar, uma falta assinalada de forma discutível, para grande penalidade, voltou a empatar o placard. Uma machadada no espetáculo e uma verdadeira benesse para os romenos.