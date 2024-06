Portugal tem alternado de sistema várias vezes desde a chegada de Roberto Martínez ao cargo de selecionador nacional. O que para uns podem ver como aspeto negativo, Bruno Fernandes vê como uma mais-valia de Portugal.



«Jogamos com táticas diferentes, mas a ideia é a mesma. Não muda nada ter três ou quatro defesas. Todos que estão na Seleção estão habituados a mudar de dinâmicas. Acho que é bom, muda a forma como os adversários olham para nós. Podem preparar-se para o jogo a contar com uma coisa e aparecermos de forma diferente. Termos essa habilidade de mudar mesmo durante os jogos é bom», defendeu, em conferência de imprensa.



O médio considerou que é importante «manter a linha» e não ir do 8 ao 80 conforme os resultados.



«Ficámos tristes e desapontados porque queríamos ganhar os três jogos. Mas sentimos sempre o apoio dos portugueses. Falámos no grupo sobre os sacrifícios que fazem para nos seguir. Sentimos o apoio deles após a derrota com a Geórgia. Sabemos como o futebol funciona, vamos muito rápido do 8 ao 80. Temos de manter a linha e de estar nos 50. Devemos ouvir o que nos chega de fora, se for positivo e abstrair-nos do que é negativo e não nos ajuda», disse.



Há uns dias, Pepe tinha apelado há concentração competitiva da Seleção para o duelo com a Eslovénia, dos oitavos de final do Euro 2024. Bruno Fernandes referiu que «qualquer coisa» que o experiente central diga «é bem vista pelo grupo».



«Qualquer coisa que o Pepe diga é bem vista no grupo e bem aceite. Sabemos que é um dos mais experientes que temos no grupo, em fases finais de competições importantes. Juntamente com o Cristiano são os mais experientes, não vou dizer velhos... O Pepe é muito assertivo no que diz, fácil de lidar, muito aberto e honesto. Ninguém leva de maneira não positiva o que ele diz, até porque todos sabemos que a derrota mostrou as coisas que temos de melhorar. Amanhã há que demonstrar isso», comentou.