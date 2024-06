Bruno Fernandes estreou-se a marcar em fases finais de Europeus na partida contra a Turquia a passe de Cristiano Ronaldo quando ambos surgiram na cara do guarda-redes contrário. Na véspera do duelo com a Eslovénia, dos oitavos de final, o médio defendeu que não vê o capitão mais altruísta.



«Não vejo mais. Depois desse golo, surgiram imagens do Cris a assistir o Quaresma, acho. Obviamente que num lance de um contra um, qualquer avançado do mundo tem o seu foco em fazer golo. Mas o Cristiano tomou a decisão que achou ser a mais certa. Tenho a certeza que se tivesse optado por rematar, o resultado seria o mesmo. O importante é que Portugal ganhe e para o Cris, o importante é tenhamos sucesso», referiu, em conferência de imprensa.



«Poupado» frente à Geórgia, Bruno Fernandes deve regressar à titularidade no jogo desta segunda-feira que terá lugar em Frankfurt (20h00).