No rescaldo ao triunfo sobre a Eslováquia, por 2-1, Roman Yaremchuk destacou a «motivação» que a seleção ucraniana recebeu de Volodymyr Zelensky, antes do jogo.

«Falámos com o presidente. Deu-nos uma motivação incrível. Todos sabem o quanto a situação no nosso país é difícil, por isso, devemos dar um pouco de alegria ao nosso povo», revelou o antigo avançado do Benfica.

Yaremchuk consumou a reviravolta em Düsseldorf, ao minuto 80, depois de Mykola Shaparenko ter empatado a partida.

«Tem sido uma época difícil, com lesões e mudança de clube [do Club Brugge para o Valência]. Mas não estou surpreendido por ter marcado, porque trabalho arduamente. Estou orgulhoso por jogar pelo meu país. É um dia especial», admitiu o avançado, de 28 anos.

Na segunda jornada do Grupo E, a Ucrânia – que contou com o guarda-redes Trubin, do Benfica, a titular – igualou Eslováquia e Roménia no topo da classificação, com três pontos. Em todo o caso, os romenos defrontam a Bélgica na noite deste sábado, às 20h.

Na última ronda, a Ucrânia joga ante a Bélgica, na tarde de quarta-feira (17h).

«A derrota [da Bélgica] frente à Eslováquia não significa nada. É uma equipa com muita qualidade. Tem jogadores muito rápidos no ataque. Será um jogo difícil, mas estamos preparados», concluiu Yaremchuk.

Natural de Lviv e formado no Dínamo Kiev, o ponta de lança jogou pelos belgas do Gent entre 2017 e 2021, antes de assinar pelo Benfica. Em 2023, Yaremchuk voltou à Bélgica, desta feita para reforçar o Club Brugge.

Na segunda metade desta temporada, foi emprestado ao Valência. Em Espanha, assinou quatro golos em 29 partidas.