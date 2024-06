Kevin Csoboth foi herói este domingo, ao apontar o golo da Hungria que valeu a vitória diante da Escócia (1-0), já em tempo de descontos. Além de garantir o terceiro lugar do Grupo A à seleção magiar, o extremo ainda fez história nos Europeus.

Apontado aos 99 minutos e 32 segundos, o golo de Csoboth foi o mais tardio na história da competição, em jogos sem prolongamento.

O jogador de 24 anos chegou ao Seixal em 2016/17 e cumpriu as últimas etapas da formação no Benfica. Ainda jogou na equipa B dos encarnados, mas acabou por sair em 2021, para fazer carreira no seu país. Ingressou no Fehérvár, foi emprestado ao Szeged e joga há duas temporadas no Ujpest.