O selecionador inglês Gareth Southgate admitiu que a segunda parte da equipa diante da Sérvia esteve uns furos abaixo do desejado, sobretudo por ter permitido maior posse de bola ao adversário.

«A Sérvia é uma equipa forte. Tivemos de sofrer um bocado, mas foi muito bom para nós defender da forma que o fizemos, sob pressão. Foi importante para o grupo», disse o técnico em conferência de imprensa, após o triunfo por 1-0 na estreia no Euro 2024.

Southgate reservou ainda elogios para Jude Bellingham, o autor do único golo da partida. «Ele [Jude Bellingham] escreve os seus próprios guiões, não escreve? O timing dos seus sprints foi decisivo no golo. Todos os nossos atacantes fizeram o seu trabalho.»

Também Harry Kane assumiu que «a Sérvia é uma equipa sempre ameaçadora» e que causou «dificuldades», antes de falar de Bellingham.

«É um jogador incrível. Contribui muito para o jogo e tem confiança», salientou.

Já Dragan Stojkovic, mostrou-se «orgulhoso» pela prestação da equipa, embora estivesse «insatisfeito» pelo resultado.

«Foi um jogo muito bom, com alta qualidade de ambas as equipas. A Inglaterra é uma equipa muito boa, muito forte, mas fizemos um jogo corajoso, com o estilo de futebol a que estamos habituados», começou por dizer.

«Com as substituições, conseguimos o que queríamos, que era ter o controlo da bola e colocar a Inglaterra a defender. Estou orgulhoso pelo que fizemos e penso que não merecíamos perder, mas vamos continuar o nosso caminho. Não estou satisfeito com o resultado, obviamente, mas é o que é e ainda vamos a tempo de recuperar. Vamos dar tudo contra a Eslovénia, que temos de vencer. Quero dar os parabéns a todos os jogadores», completou.