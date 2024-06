Nélson Semedo, jogador da Seleção Nacional, em declarações aos jornalistas, na zona mista da Arena Auf Schalke, após a derrota por 2-0 com a Geórgia, na 3.ª e última jornada do Grupo F do Euro 2024:

«[Golo no início?] Tínhamos muito tempo para dar a volta ao resultado, a Geórgia esteve muito bem, pôs o autocarro lá atrás e saiu no contra-ataque. Não estivemos tão bem, há que reconhecer isso, trabalhar e voltar melhor no próximo jogo.»

«[Dificuldades com equipas que se fecham muito atrás] É preciso ter paciência na circulação, levar a bola de um lado a outro, tentar não dar tantos toques na bola, tentar fazer com que basculem e encontrar espaços.»

«[Que dificuldades a Eslovénia pode criar?] Sabemos que vai ser um jogo complicado como o de hoje. Mas vamos estar preparados para isso. Vamos treinar nestes quatro dias para dar uma reposta muito boa.

«[Ficou desiludido por não ser titular?] Não fiquei desiludido. Obviamente que quero sempre jogar, já tive oportunidade de jogar e se jogar 5, 10 ou 90 minutos vou dar o máximo para ajudar a equipa.»

«[Sentem-se mais confortáveis no outro sistema?] Somos jogadores profissionais, temos de nos adaptar às táticas, temos jogadores de grande qualidade e muitos podem jogar em posições diferentes. Temos uma versatilidade maior para jogarmos em qualquer formação.»