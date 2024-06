Robert Lewandowski vai falhar o primeiro jogo da Polónia na fase de grupos do Euro 2024.

A federação polaca confirmou que o avançado do Barcelona está a contas com uma rotura muscular na face posterior da coxa e não apresenta condições de defrontar os Países Baixos, no domingo, no arranque do Grupo D.

«Estamos a fazer de tudo para que o Robert possa jogar o segundo jogo, contra a Áustria», disse Jacek Jaroszewski, médico da seleção polaca, citado pela federação.

Recorde-se que Lewandowski foi substituído com queixas por volta da meia-hora no jogo com a Turquia, na passada segunda-feira. Swiderski também teve de sair por lesão momentos antes, mas as dores de cabeça por problemas físicos na Polónia não se ficam por aqui: Milik, Nicola Zalewski, Michał Skóraś, Bartosz Salamon, Jakub Kiwior e Kacper Urbański foram as outras «vítimas».