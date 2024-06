Roberto Martínez, selecionador nacional, em declarações na flash interview à CNN Portugal, após a derrota por 2-0 com a Geórgia, na 3.ª e última jornada do Grupo F do Euro 2024:

«[Foi o pior jogo da seleção na fase de grupos?] Foi o pior resultado. Foi um jogo em que entrámos mal. Sofrer o golo marcou muito o que o adversário queria fazer. Tivemos uma boa atitude, sempre a olhar para a baliza para marcar golo, mas hoje a Geórgia teve os momentos-chave, como no segundo golo e em toda a energia e desempenho do guarda-redes. Precisamos de dar parabéns à Geórgia e nós olharemos para os oitavos e vamos ter uma equipa ainda mais preparada. Não queremos perder, sem dúvida, mas agora temos todos os jogadores com ritmo e outros descansados.»

«[Falharam sistemas, processos ou jogadores?] É uma mistura. Sofrer o golo cedo deu força e crença [à Geórgia] É um fator-chave. Continuámos a tentar controlar o jogo, mas quando o adversário tem uma bola para defender e o marcador favorável, é diferente. Começámos o jogo e era mais um jogo do Europeu, não era um jogo em que precisávamos de ganhar. Depois, não tivemos sorte à frente da baliza. O VAR não foi consistente, porque há uma situação do Cristiano. Penálti? Sem dúvida. O que o VAR dá é podermos olhar para trás e, se há contacto, dar penálti. A situação do minuto 27 é mais clara do que o penálti que sofremos.»

«[As alterações eram um risco calculado?] Era uma decisão, não precisávamos de ganhar, precisávamos de preparar a equipa e os jogadores individualmente e não arriscar situações como o Palhinha [com os amarelos].»