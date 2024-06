Rúben Dias foi o porta-voz da Seleção nacional, na zona mista do Estádio Nacional, logo após a derrota de Portugal diante da croácia (1-2), em jogo de preparação para a fase final do Euro2024:

Teste mais exigente acabou com derrota, gera preocupação?

- Não gera preocupação nenhuma. Queríamos muito este desafio precisamente por isso. Foi provavelmente a melhor seleção que já defrontámos nesta nova era e são nestes jogos que aprendemos mais como é que é que a equipa vai lidar em momentos de stress. Foi uma grande aprendizagem, o resultado podia ter sido diferente. O penálti foi algo controverso, mas, mesmo assim, criaram ocasiões que não queríamos que tivessem tido. Na segunda parte, houve um grande domínio da nossa parte e eles acabam por marcar o golo numa altura em que estamos a dominar por completo. São detalhes e o próprio histórico da Croácia mostra que grande parte do que eles conseguem fazer é por serem clínicos nos momentos mais importantes. Para nós, foi um dia muito importante. Ninguém aqui gosta de perder e não estamos felizes com o resultado.

É um bom resultado para a equipa e os adeptos descerem à terra?

- Como eu sou e como acho que todos devemos ser, diria que sim. Foi bom para descer à terra e para saber que, por mais talento que tenhamos, por mais individualidades que tenhamos, é preciso um núcleo, é preciso o coletivo funcionar e entender cada momento do jogo melhor. Temos muito a crescer, mas a coisa boa é que, com a qualidade e inteligência dos jogadores que temos, podemos crescer tão rápido quanto consigamos entender o que está a faltar. Hoje, foi encontrar um contexto competitivo top e que podemos apanhar na fase de grupos e mais à frente. É um jogo muito importante para olharmos com muita atenção e até aquilo que pode ser o ego de cada um de nós. Baixar à terra e saber que, se estivermos todos no nosso melhor, conseguimos fazer o que toda a gente sabe, mas, se não estivermos, somos como qualquer outra seleção e podemos cair fora.

Que mensagem deixa para os adeptos que, nesta altura, estão mais desconfiados?

- A mensagem é que continuem desconfiados. Quantos mais desconfiados estiverem, mais nós estamos também e mais alerta ficaremos para os momentos decisivos. Quanto mais confiantes formos para qualquer jogo, mais perto vamos estar de não estar no nosso melhor. É preciso ter a confiança no sítio certo e essa desconfiança sempre presente durante a competição, se realmente queremos fazer algo especial.