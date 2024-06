A lesão de Otávio abriu espaço para Roberto Martínez chamar Matheus Nunes, esta segunda-feira, para o grupo de 26 que, a partir de 14 de junho, vão disputar a fase final do Euro2024.

O selecionador explicou a opção «óbvia» e «natural» pelo jogador do Manchester City pela boa exibição que fez no «teste» com a Suécia e por, no último estágio, em março deste ano, ter desempenhado o mesmo «papel» de Otávio.

Matheus Nunes marcou na goleada à Suécia (5-2), em março passado, mas esse foi o único golo que marcou esta temporada em que perdeu espaço, depois de ter sido promovido do Wolverhampton para o campeão Manchester City (somou 31 jogos e fez 5 assistências).

Pedro Gonçalves, por exemplo, teve números bem mais consistentes esta época, em que o Sporting foi campeão, somando 49 jogos, nos quais marcou 18 golos e ainda fez 16 assistências.

À porta da seleção ficaram ainda jogadores como Francisco Trincão [48 jogos, 10 golos e 9 assistências] ou Ricardo Horta [48 jogos, 15 golos, 14 assistências].

Qual seria a sua opção?