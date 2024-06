Gareth Southgate abriu, já na Alemanha, a porta de saída da seleção inglesa. Em entrevista ao Bild, o treinador, de 53 anos, apontou a obrigatoriedade de conquistar o Euro 2024.

«Se não vencermos, provavelmente sairei. Por isso, esta poderá ser a última oportunidade [de conquistar o Europeu]. Penso sobre metade de os selecionadores deixarem os cargos após este torneio, o que faz parte da natureza do futebol internacional», começou por explicar, na tarde de segunda-feira.

Há oito anos no cargo, e com vínculo até ao final de 2024, Southgate entende que, numa seleção como Inglaterra, os adeptos vivem para as finais, pelo que a relação será difícil de sustentar sem conquistas.

«Já estivemos perto [de vencer o Europeu]. Em 2021 senti responsabilidade por um país inteiro. Por isso, eu sei que as pessoas vão perdendo fé na tua mensagem. Se queremos ser uma grande seleção, e eu um treinador de topo, então devemos prová-lo nos momentos mais importantes», rematou.

Reiterando Inglaterra como uma das favoritas à conquista do Europeu, Southgate salientou a «profundidade ofensiva» do grupo. Em todo o caso, o selecionador inglês garantiu que Jude Bellingham, por exemplo, será uma unidade «todo-o-terreno», cobrindo áreas mais recuadas do meio-campo.

A estreia dos ingleses no Euro 2024 está agendada para a noite de domingo (20h), diante da Sérvia. No Grupo C estarão também Eslovénia e Dinamarca.

Os comandados de Gareth Southgate terão em vista melhorar a campanha no Euro 2020, quando foram finalistas vencidos, diante da Itália, em Wembley.