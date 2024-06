Está mais perto de ser encontrada a lista final da seleção nacional inglesa para o Europeu 2024. Curtis Jones, médio do Liverpool, e James Maddison, médio do Tottenham, ficaram de fora, conforme anunciado pelas plataformas oficiais da Federação Inglesa.

A 21 de maio, Gareth Southgate revelou uma lista alargada de 33 nomes para o Euro 2024. Desde então, o selecionador inglês tem feito uma 'limpeza à casa'. Nesta quinta-feira, a imprensa inglesa noticiou que James Maddison, médio do Tottenham, tinha sido excluído.

Esta informação foi confirmada oficialmente pela seleção britânica, que acrescentou que o médio do Liverpool, Curtis Jones, também tinha feito as malas.

«James Maddison e Curtis Jones deixaram a concentração da Inglaterra depois de saberem que não foram incluídos na lista final de convocados para o Euro 2024. Agradecemos-lhes por terem desempenhado um papel importante nos nossos preparativos antes do torneio», pode ler-se na página oficial da FA, nas redes sociais.

.@Madders10 and @curtisjr_10 have departed the England camp, having been told they are not part of our final #EURO2024 squad.



