O presidente da Federação francesa não quis arriscar uma data para o regresso de Kylian Mbappé à competição no Euro 2024 após a fratura no nariz.

«Sobre a participação no resto do torneio, é um pouco prematuro avançar com uma data. (...) Estamos a aguardar desenvolvimentos para ver as condições de Mbappé para continuar na competição», disse Philippe Diallo.

O responsável máximo da Federação francesa falou numa conferência de imprensa focada sobretudo nos recentes posicionamentos políticos de Kylian Mbappé e Marcus Thuram, jogadores dos Bleus que aproveitaram a exposição mediática para deixarem mensagens fortes e alertarem para o crescimento da extrema-direita, numa altura em que França está em campanha eleitoral para eleições antecipadas.

«Tudo está a ser feito em completa harmonia e sempre disse que garanto total liberdade de expressão aos jogadores. Não me compete restringir-lhes o desejo de se expressarem a respeito de determinados assuntos. Alguns jogadores foram mais longe nas tomadas de posição e eu respeito isso. Sou o presidente de uma Federação, não sou um líder partidário e não tenho conselhos de voto para dar aos franceses», disse, vincando que a Federação Francesa, enquanto instituição, não tem a mesma liberdade de expressão que os jogadores e que irá sempre respeitar a vontade do povo.