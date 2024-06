Depois de Marcus Thuram ter apelado ao povo francês que «lute» contra o avanço da extrema-direita no país, também Kylian Mbappé juntou a sua voz à causa.

«Estamos num momento crucial na história do país. Somos cidadãos acima de tudo, não devemos estar desligados do mundo. Estamos numa situação sem precedentes. Quero dirigir-me a todos os franceses e, em particular, à geração jovem. Vemos que os extremistas estão às portas do poder. Temos a possibilidade de mudar tudo», disse o avançado francês, em conferência de imprensa, em alusão às eleições legislativas antecipadas, após o resultado das europeias.

«Espero que minha voz seja transmitida o máximo possível. Precisamos de nos identificar com valores de tolerância, respeito e diversidade. Cada voz conta. Espero que façamos a escolha certa e tenhamos orgulho de vestir esta camisa novamente no dia 7 de julho», acrescentou.

O atacante gaulês salientou que está ao lado de Marcus Thuram. «Estou com ele. Para mim, ele não foi longe demais. Estamos num país onde existe liberdade de expressão. Ele deu a sua opinião e eu estou do lado dele. É claro que o jogo de amanhã [com a Áustria] é muito importante, mas há uma situação que é ainda mais importante. Isto não nos impediu de nos prepararmos bem para o jogo de amanhã. Claro que é uma situação diferente, mas somos grandes jogadores e temos de nos adaptar.»

Mbappé também abordou a recusa do Real Madrid em libertá-lo para os Jogos Olímpicos. «Falei com o selecionador e disse-me que não havia problema. (…) Quanto aos Jogos, a posição do meu clube é muito clara e entendo que não por que não vou estar. Entendo a posição do meu clube, como sou um recém-chegado.»