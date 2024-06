Lamine Yamal ainda não completou 17 anos e já vai estrear-se com a seleção espanhola em Europeus. Contudo, o avançado do Barcelona também tem outras preocupações pela frente, que vão além do futebol.

«Trouxe os trabalhos de casa, porque estou no quarto ano da ESO [Escolaridade Secundária Obrigatória], tenho aulas on-line e tem corrido bem. Espero que o professor não me reprove», confessou Yamal, em entrevista ao AS.

O jovem extremo apontou Lionel Messi como «o número um», mas admitiu também que Neymar é uma das suas inspirações. Além disso, apontou a voos bem altos no Euro 2024.

«Há pouco tempo, via o Euro deitado no sofá, com a minha mãe. Não viemos para cá em passeio, mas sim para fazer história. Espero chegar longe no Euro, para ver os Jogos Olímpicos pela televisão», disse.

Yamal, refira-se, afirmou-se em pleno no Barça esta temporada e acumulou sete golos e ste assistências em meia centena de jogos.