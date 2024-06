Depois da época dececionante do Nápoles, que ficou de fora das competições europeias um ano após a glória do Scudetto, o futuro de Khvicha Kvaratskhelia está em aberto. E poderá estar longe de Nápoles.

O agente do avançado, Mamuka Jugeli, falou à televisão georgiana Imedi TV ao lado do pai do futebolista. Na entrevista, admitiu que o jogador pode sair neste verão.

«Não quero que as pessoas pensem que Kvara quer ficar em Nápoles. Nós queremos sair, mas estamos à espera do fim do Campeonato da Europa para não perturbar o jogador. A prioridade é ir para uma equipa que jogue a Liga dos Campeões», revelou Jugeli.

«Com Conte [novo treinador], o Nápoles tem grandes planos, estou certo de que na próxima época se vai qualificar novamente para a Liga dos Campeões e lutar pelo Scudetto. Mas isso não significa que Kvaratskhelia queira ficar», acrescentou o representante do atleta.

Garantiu que falou com Khvicha sobre este assunto, porque «o mais importante para ele é a seleção nacional». «O nosso objetivo é encontrar uma equipa que jogue na Liga dos Campeões. O pior é que, se ficar no Nápoles, Khvicha vai perder um ano... estamos preocupados», terminou.

Já o pai, Badri Kvaratskhelia, diz que o filho não vai jogar na Arábia Saudita «nem por mil milhões de euros». «Barcelona, Bayern, Real Madrid ou Manchester City são as escolhas dele», garante.

Recorde-se que Kvaratskhelia vai defrontar a Seleção Nacional portuguesa no Grupo F do Europeu 2024, na Alemanha. Esse jogo está previsto para dia 26 de junho. Custou 10 milhões de euros ao Nápoles, em 2022, e tem contrato até 2027.