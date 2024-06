Matthijs de Ligt é um dos nomes mais sonantes neste mercado de transferências, até ao momento. De acordo com o jornal «AS», o central neerlandês está na porta de saída do Bayern Munique e o assédio ao jogador já começou.

Integrado nas escolhas de Ronald Koeman para o Euro 2024, o jogador de 25 anos está a ser associado ao Manchester United e ao PSG. A mesma fonte garante que as lesões e o elevado salário são motivos que impedem o defesa de continuar em Munique.

Outra bomba deste mercado pode estar a caminho, com o Al Nassr interessado na contratação de Virgil Van Dijk.

Segundo apurou a «Marca», o clube de Luís Castro, Cristiano Ronaldo e Otávio já se reuniu com os responsáveis do jogador e em cima da mesa está um contrato que o tornaria o defesa mais bem pago do mundo. O objetivo do emblema saudita é juntar o neerlandês a Laporte e tentar conquistar a Liga do país, na próxima temporada.

Em Inglaterra, surgem notícias do interesse do Chelsea em Michael Olise. De acordo com o «The Athletic», a formação londrina realizou contactos pelo extremo do Crystal Palace, que além dos «blues», tem sido também associado a Manchester United, Bayern Munique e Newcastle.

Por cá, o Sp. Braga tem um princípio de acordo com o Nacional, do Uruguai, para a contratação de Thiago Helguera. O médio de apenas 19 anos deve custar 3,75 milhões de euros e à espera do jogador deve estar um contrato válido até 2029.

