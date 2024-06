O Sporting de Braga chegou a um príncipio de acordo com o Nacional, do Uruguai, para a contratação do médio Thiago Helguera, por 3,75 milhões de euros.

A mudança do jovem de 18 anos para a Pedreira está pendente da realização de exames médicos, agendados para a próxima semana, informou o clube minhoto. Depois, Helguera vai assinar um contrato válido até 2029 e ficar com uma cláusula de rescisão de 50 milhões de euros.

Thiago Helguera estreou-se na equipa principal do Nacional com apenas 16 anos. Na temporada passada, somou 13 jogos e, já na presente época, leva sete encontros. Além disso, é presença assídua nos escalões jovens das seleções uruguaias, tendo já sido chamado aos sub-20 e aos sub-23.