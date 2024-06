O Sporting de Braga já tem definida a pré-temporada 2024/25. O clube emitiu um comunicado no site oficial onde dá a conhecer os jogos que compõem a preparação para a nova época, sob as ordens de Daniel Sousa.

O clube começa a pré-temporada com um estágio em França, em Evian-Les-Bains, entre os dias 28 de junho e cinco de julho. O primeiro jogo acontece no dia 30 de junho, contra os suíços do Sion, em jogo à porta fechada.

No dia cinco de julho, há dois encontros, primeiro com o Stade Lausanne-Ouchy, da Suíça, e depois com o FC Lausanne-Sport, também da Suíça, no Stade Honneur, em Divonne-les-Bains.

Depois, o clube volta a Portugal para vários encontros com equipas mais competitivas. Moreirense e Sp. Braga B são os adversários de dia 10 de julho, Anderlecht no dia 14 (Estádio Municipal de Famalicão) e Rayo Vallecano no dia 18 (Estádio Municipal de Braga).

Eis o calendário:

30 de junho

FC Sion (Suíça) vs Sp. Braga

Jogo à porta fechada

5 de julho

FC Stade Lausanne-Ouchy (Suíça) vs Sp. Braga

Jogo à porta fechada

FC Lausanne-Sport (Suíça) vs Sp. Braga

Stade Honneur (Divonne-les-Bains) – (hora a definir)

10 de julho

Sp. Braga vs Moreirense FC

Jogo à porta fechada

Sp. Braga vs Sp. Braga B

Jogo à porta fechada

14 de julho

Sp. Braga vs RSC Anderlecht (Bélgica)

Estádio Municipal de Famalicão (hora a definir)

18 de julho

Sp. Braga vs Rayo Vallecano (Espanha)

Estádio Municipal de Braga (hora a definir)