O Sporting de Braga acertou a venda de Rodrigo Gomes para o Wolverhampton, a troco de 15 milhões de euros.

Em comunicado, os minhotos revelaram que mantém 10 por cento do passe do internacional sub-21 português. Tal como o Maisfutebol noticiou, o jogador natural de Vila Verde assinou um contrato válido por cinco épocas com o clube inglês, com mais uma temporada de opção.

Vimos-te crescer. Sabemos do que és feito ✨

Serás sempre nosso. Obrigado por tudo ❤️ #PorMais pic.twitter.com/xW3wWbHXEx — SC Braga (@SCBragaOficial) June 12, 2024

Rodrigo Gomes, de 20 anos, também esteve na mira do At. Madrid, com o qual o Sp. Braga teve negociações avançadas, mas o emblema da Premier League ganhou a corrida.

Formado nos arsenalistas, estreou-se na equipa principal em 2020/21, tendo cumprido 51 jogos.

Na última temporada, o jovem, que tanto pode jogar a lateral como a extremo, esteve emprestado ao Estoril e notabilizou-se com nove golos e oito assistências em 36 partidas.