O Sp. Braga está em negociações adiantadas com o At. Madrid para a transferência de Rodrigo Gomes. A SAD bracarense vai fazer um encaixe de cerca de 15 milhões de euros, como foi adiantado pelo jornal O Jogo e confirmado entretanto pelo Maisfutebol.

Embora as negociações entre as partes já estejam numa fase avançada, ainda há assuntos por resolver, não havendo por isso uma data prevista para a conclusão do negócio.

Certo é que, mais dia ou menos dia, ninguém acredita que o negócio não se faça, o que significa um encaixe muito importante para o Sp. Braga, com um jovem jogador que na última época esteve emprestado.

Rodrigo Gomes, recorde-se, foi cedido ao Estoril, clube no qual fez 36 jogos ao longo de toda a temporada, somando nove golos e oito assistências. Um registo fulgurante do lateral direito de 20 anos, natural de Vila Verde, e que cumpriu toda a formação em Braga: chegou ao clube com dez anos.