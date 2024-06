O presidente do Sporting de Braga confirmou, esta quarta-feira, que Rodrigo Gomes está de saída para o Wolverhampton.

«Posso confirmar que sim. A saída do Rodrigo Gomes vai ser oficializada em breve, dentro de poucas horas. É um ativo que está resolvido no Wolverhampton», disse António Salvador aos jornalistas, na AMCO Arena, à margem do Future Stage - SC Braga Sports Congress.

Tal como o Maisfutebol noticiou, o negócio ficou fechado em 15 milhões de euros.

O líder dos arsenalistas abordou ainda outros assuntos do clube, nomeadamente o afastamento de Roger da equipa principal, devido a um conflito com o representante do jovem extremo que, segundo Salvador, tem contrato por mais um ano.

«Entendimento? Terá de perguntar ao representante do Roger se, de facto, quererá que o jogador continue no Sp. Braga. Aquilo que têm feito ao jogador é mau demais. Ele chegou aqui a Braga há seis anos. Ajudámo-lo a crescer como homem e jogador, conseguimos dar-lhe tudo aquilo que, se calhar, noutro clube não teria e, quando começou a retribuir isso ao Sp. Braga, alguém quis que ele não o fizesse. Foi uma traição que fizeram ao jogador, que estava a jogar e a render. Era um jogador de referência no campeonato português. Espero que o Roger e os seus representantes repensem na sua forma de pensar e que ele possa ser uma das figuras do campeonato no próximo ano», confessou.

Salvador revelou que a pré-época arranca a 21 de junho e também assumiu que há lacunas no plantel que têm de ser preenchidas, «nomeadamente na defesa». Além disso, abordou possíveis saídas.

«Há jogadores que gostaríamos de manter cá, como o Banza. Foi o vice-artilheiro do campeonato, mas sabemos que é um jogador com outras ambições, com uma idade avançada e há oportunidades no futebol que só passam uma vez. Caso seja uma oportunidade boa para o Sp. Braga e para o jogador, estamos abertos a falar. Mas, neste momento, não há nada em concreto e contamos com o Banza para o próximo ano», concluiu.