O Sp. Braga recusou nos últimos dias uma proposta oficial do Girona por Abel Ruiz. O Maisfutebol apurou que os espanhóis não tiveram sucesso numa investida de 9 milhões de euros fixos, com mais um valor extra por objetivos.

Para avançar com a negociação, o emblema da Pedreira quer cerca de 15 milhões de euros pelo avançado espanhol, cujo contrato termina em breve, em junho de 2025.

Apurado para a próxima edição da Liga dos Campeões, o Girona corre para fortalecer o plantel e vê em Ruiz um nome forte para o ataque. A favor do negócio está o facto de o jogador ter vínculo de curta duração com os minhotos.

Formado no Barcelona, Abel Ruiz, de 24 anos, está no Sp. Braga desde 2020, quando foi envolvido no acordo da venda de Francisco Trincão para os catalães. Desde então, fez 189 jogos oficiais e 38 golos.