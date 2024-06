Raphäel Varane é o mais recente nome apontado à constelação de estrelas, que é o Inter Miami. Segundo adianta o jornal «AS», o internacional francês pode juntar-se a Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba e Sergio Busquets, quatro grandes nomes e antigos «rivais» do defesa central, quando este jogava no Real Madrid.

Recordar que Varane está sem clube desde o início do mês, após ter saído a custo zero do Manchester United, ao fim de três temporadas.

Também na zona defensiva, mas desta vez do Bayern Munique, surgem os rumores de um possível interesse da formação bávara em Joe Gómez. Segundo o «Mirror», a equipa agora orientada por Vincent Kompany está interessada no central do Liverpool, que tem contrato com o clube até 2027 e vai estar presente no Euro 2024.

Em Espanha, o Atlético Madrid anunciou a renovação de Axel Witsel, até 2025. Em comunicado e através das redes sociais, a formação da capital espanhola confirmou a continuidade do médio de 35 anos, que passou pelo Benfica.

Por falar em renovações com jogadores experientes, o Athletic Bilbao informou os adeptos da continuidade de Ander Herrera, por mais uma temporada. Aos 34 anos, o antigo jogador do Man. United terminava o vínculo com a formação basca no fim deste mês, mas decidiu prolongá-lo até junho de 2025.

