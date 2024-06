Com o bis desta noite frente à República da Irlanda, no último jogo particular antes do Euro 2024, Cristiano Ronaldo atingiu a marca redonda de 130 golos pela Seleção Nacional.

Melhor marcador do futebol internacional desde setembro de 2021, o internacional português continua a aumentar a vantagem para a concorrência. Vejamos.

Nesta lista, o segundo classificado ainda é Ali Daei, o iraniano que foi dono do recorde durante muito tempo, com 109 golos. Atrás, a fechar o pódio, está Lionel Messi (Argentina), com 106 golos.

Sunil Chhetri, jogador indiano que se retirou da seleção há poucos dias, tem 93 golos, e está à frente de Mokhtar Dahari (Malásia), com 89 golos, e Ferenc Puskás (Hungria), com 83 golos.

Cristiano Ronaldo, refira-se, tem 130 golos em 207 jogos pela Seleção Nacional.