O selecionador nacional Roberto Martínez contou com todos os 26 jogadores no treino deste domingo, o último em Marienfeld antes da estreia no Euro 2024.

Nos 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores de campo fizeram corrida e exercícios de aquecimento com bola. Já os guarda-redes realizaram trabalho específico.

Portugal viaja na segunda-feira para Leipzig, onde um jogador e Martínez vão projetar, em conferência de imprensa, o jogo de estreia no Euro 2024 frente à Chéquia, seguindo-se o treino da seleção na Red Bull Arena.

A partida com os checos, a contar para a primeira jornada do Grupo F, está marcada para as 20h00 de terça-feira.