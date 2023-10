Declarações do selecionador nacional de Portugal, Roberto Martínez, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 3-2 ante a Eslováquia, que confirmou o apuramento para o Euro 2024:

[Controlo de jogo e substituição de Rafael Leão por João Félix, a primeira da seleção, na segunda parte:]

«Na primeira parte fizemos o que tivemos de fazer. Depois, na segunda parte - e a Eslováquia é uma equipa que precisa de tentar ganhar para o apuramento - acho que a Eslováquia tomou mais riscos e nós tentámos marcar a cada posse de bola.»

«O nosso jogo precisava de ter mais controlo [ndr: na segunda parte], posses mais longas e jogar mais à frente. Não fizemos isso, o Rafael Leão teve problemas estomacais. Não foi uma mudança tática. Acho que é normal quando jogamos na seleção, precisamos de ter melhores decisões para poder controlar o jogo. Defender com a bola é um aspeto muito importante e nós, quando tivemos bola na segunda parte, quisemos atacar rapidamente.»

«Foi um risco total para a Eslováquia, o Dubrávka teve um grande desempenho e depois eles tiveram dois golos de boa qualidade também. Mas o terreno, a chuva, acho que não foi uma razão para, na segunda parte, ter mudado tanto.»