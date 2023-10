Roberto Martínez, selecionador nacional, na flash interview à RTP 3, após a vitória diante da Eslováquia (3-2), que garantiu o apuramento para o Euro 2024:

«[Está aliviado?] É difícil, porque estamos a meio do estágio, temos outro jogo na segunda-feira, mas foi uma experiência muito agradável. Os adeptos e o ambiente do Dragão foi espetacular e ganhámos o jogo. A nossa primeira parte foi muito boa, mas na segunda parte abrimos o jogo e precisamos de melhorar. Com a chuva e o que estávamos a jogar, o importante era o resultado.

[É um sonho viver isto com a seleção portuguesa?] É um sonho estar na luta para nos apurarmos e, depois, crescer, porque individualmente a nossa seleção tem um talento superlativo. Para um treinador, é uma tarefa difícil utilizar todo o talento. Mas mostrámos nestes sete jogos uma atitude perfeita para poder crescer como equipa. Estou muito satisfeito, mas é só um passo.

[Ronaldo ainda pode estar no Euro 2024?] O Cristiano está num bom momento de forma, está a jogar muitos minutos e a marcar muitos golos no seu clube. Na seleção, tem uma experiência muito grande e é um estímulo e uma referência para os miúdos. Mas estamos todos a dar o melhor de nós. Podemos ganhar jogos como equipa, não é um jogo individual. É um jogo de ser disciplinado e fazer o que a equipa precisa.

[Sonho de ganhar o Euro] Precisamos de sonhos para tudo, mas como realizar o sonho é mais importante. É um processo de muito trabalho, passo a passo. Estamos num bom caminho.»