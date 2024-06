O selecionador nacional, Roberto Martínez, garantiu esta segunda-feira que Portugal está mais preparado para o Euro 2024 hoje do que antes do jogo com a Croácia, perdido por 2-1 na tarde de sábado, no Jamor.

Na conferência de imprensa de antevisão ao último jogo de preparação antes do Europeu, Martínez deixou elogios à seleção croata e diz que o duelo no Estádio Nacional foi «perfeito» do ponto de vista da «preparação».

«Hoje somos uma seleção mais preparada que antes do jogo com a Croácia. Importante é que nos apurámos. Estamos agora com três jogos. Precisamos de mostrar o que podemos fazer durante o torneio e depois podemos avaliar e olhar para a frente. Mas, para isso, precisamos de apurarmo-nos na fase de grupos e o jogo contra a Croácia foi fantástico para exigir muito de nós, de forma tática e técnica, uma seleção que joga como um clube. Não há muitas seleções que têm estas ligações, que joguem com jogadores de muita experiência e que têm melhor sincronização nas seleções do que nos clubes», disse Martínez.

«Ver o Brozovic, o Kovacic e o Modric jogar não é um caso normal no futebol internacional. Podemos melhorar, afinar, mas o jogo foi, desde o ponto de vista de preparação, perfeito», concluiu.

Portugal defronta a República da Irlanda esta terça-feira, a partir das 19h45, no Estádio Municipal de Aveiro. É o último jogo de preparação antes do Euro 2024.

A seleção nacional está inserida no Grupo F e defronta Chéquia, Turquia e Geórgia na fase de grupos da competição.