A transação de ações da SAD do Sporting foi suspensa por deliberão da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), informou o órgão regulador em comunicado.

A CMVM diz que a suspensão manter-se-á até à divulgação de «informação relevante sobre o emitente».

O Sporting está prestes a anunciar a contratação de Rúben Amorim para assumir o comando técnico da equipa principal.

Comunicado:

O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações do Sporting Clube de Portugal - Futebol, SAD, até à divulgação de informação relevante sobre o emitente.