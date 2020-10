É terça-feira, é dia de Liga dos Campeões. O FC Porto recebe o Olympiakos, no Estádio do Dragão, num jogo que poderá acompanhar em direto, a partir das 20h00, nas TVI e no Maisfutebol, mas há mais sete jogos para ver.

A equipa comandada de Pedro Martins chega à Invicta já com três pontos, depois de ter batido o Marselha de André Villas-Boas na ronda inaugural, enquanto a equipa de Sérgio Conceição vai procurar igualar os gregos, depois de ter perdido o primeiro jogo em Manchester.

Além do grupo do FC Porto, vão estar em ação equipas como o Atlético Madrid de João Félix, o campeão Bayern Munique, o Liverpool de Klopp ou Real Madrid de Zinedine Zidane [confira a lista no final da peça]. Acompanhe todos os resultados no Maisfutebol, depois veja os resumos na TVI24.

Ainda antes destes jogos, Ruben Amorim vai fazer a antevisão da receção do Sporting ao Gil Vicente, jogo que tinha ficado adiado desde a primeira jornada, devido à existência de vários casos positivos de covid-19 nos dois planteis. Os leões treinam pela manhã, em Alcochete, enquanto o treinador vai falar ao final da tarde, pelas 18h30, no Estádio de Alvalade.

Rui Almeida, treinador do Gil Vicente, vai falar mais cedo, por volta das 12h30, no Estádio Cidade de Barcelos.

Futebol à parte, o Giro já acabou, mas João Almeida vai ser alvo de mais uma homenagem, desta vez nas Caldas da Rainha. O ciclista que terminou a Volta a Itália no quarto lugar vai ser recebido em frente à câmara, onde estará um camião palco contratado pela autarquia para o novo herói percorrer as ruas da cidade e cumprimentar a população, seguindo depois para A-dos-Francos de onde é natural.

Os jogos desta terça-feira

Liga dos Campeões

Lokomotiv Moscovo-Bayern Munique, 17:55 (Eleven Sports 2)

Atlético Madrid-Salzburgo, 20:00 (Eleven Sports 5)

Shakhtar Donetsk-Inter Milão, 17:55 (Eleven Sports 3)

Borussia Mönchengladbach-Real Madrid, 20:00 (Eleven Sports 2)

FC Porto-Olympiakos, 20:00 (TVI)

Marselha-Manchester City, 20:00 (Eleven Sports 3)

Atalanta-Ajax, 20:00 (Eleven Sports 6)

Liverpool-Midtjylland, 20:00 (Eleven Sports 4).

Taça de Itália, 3.ª eliminatória

Sampdoria-Salernitana, 13:00

Bolonha-Reggina, 14:00