Com um ano de atraso, tem início esta sexta-feira o Euro 2020: a partir das 20h00, Turquia e Itália dão início à competição no Estádio Olímpico de Roma, com transmissão na SIC.

De manhã, às 10h00, a Seleção Nacional cumpre o primeiro treino de preparação para o jogo inaugural frente à Hungria em Budapeste, onde vai concentrar-se durante o Europeu. Antes, às 09h30, um jogador da equipa das quinas falará aos jornalistas.

Em França, prossegue o Roland Garros, com as meias-finais do quadro masculino. Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev jogam a primeira partida do dia às 13h50. Depois, é a vez de Rafael Nadal e Novak Djokovic medirem forças. Pode ver ambos os jogos na Eurosport.

Também em Budapeste, prossegue o Mundial de Judo, com a participação de Jorge Fonseca (-100 kg).

À noite, já na madrugada de dia 12, disputam-se mais dois jogos das meias-finais do play-off da NBA, a saber:

Atlanta Hawks - Philadelphia 76ers, 00:30 (dia 12 em Lisboa)

Denver Nuggets - Phoenix Suns, 03:00 (dia 12 em Lisboa, SportTV2).