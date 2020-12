Prossegue este sábado a quarta eliminatória da Taça de Portugal, com três jogos no menu. O dia abre às 11h00, com o Fontinhas-Fafe, e termina às 21h00, com o Estoril-Boavista. Pelo meio, Rio Ave e Famalicão defrontam-se em Vila do Conde, às 15h00.

Mas há também muito futebol para ver lá fora, com destaque para dois dérbis de peso. Em Inglaterra, o Manchester United de Bruno Fernandes recebe o Manchester City de Bernardo, Cancelo e Rúben Dias em Old Trafford. A partida tem início às 17h30.

Pouco depois, às 20h00, Real e Atlético disputam o sempre intenso dérbi de Madrid. Oportunidade para ver João Félix a liderar o ataque dos colchoneros.

Também em França há jogo grande. A partir das 16h00, o Marselha de Villas-Boas recebe o Mónaco de Gelson Martins e Florentino Luís, no mítico Vélodrome.

Nota ainda para a conferência de imprensa de Jorge Jesus de antevisão à receção do Benfica ao Vilafranquense, a partir das 14h00. João Henriques, do Vitória de Guimarães, e César Peixoto, do Moreirense, falam às 12h45 e 12h30, respetivamente.

Os jogos deste sábado:

Taça de Portugal, 4.ª eliminatória:

Fontinhas (CP) - Fafe (CP), 11:00 (Canal 11)

Rio Ave (I) - Famalicão (I), 15:00 (Canal 11)

Estoril Praia (II) - Boavista (I), 21:00 (Canal 11).

Liga alemã, 11.ª jornada:

Borussia Dortmund - Estugarda, 14:30 (Eleven Sports 2)

Leipzig - Werder Bremen, 14:30 (Eleven Sports 4)

Borussia Mönchengladbach - Hertha Berlim, 14:30 (Eleven Sports 5)

Friburgo - Arminia Bielefeld, 14:30

Mainz - Colónia, 14:30

Union Berlim - Bayern Munique, 17:30 (Eleven Sports 2).

Liga espanhola, 13.ª jornada:

Valência - Athletic Bilbau, 13:00 (Eleven Sports 1)

Getafe - Sevilha, 15:15 (Eleven Sports 1)

Huesca - Alavés, 17:30 (Eleven Sports 1)

Real Madrid - Atlético de Madrid, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga inglesa, 12.ª jornada:

Wolverhampton - Aston Villa, 12:30 (SportTV+)

Newcastle - West Bromwich, 15:00 (SportTV1)

Manchester United - Manchester City, 17:30 (SportTV1)

Everton - Chelsea, 20:00 (SportTV1).

Liga francesa, 14.ª jornada:

Marselha - Mónaco, 16:00 (Eleven Sports 3)

Lens - Montpellier, 20:00 (Eleven Sports 2).

Liga italiana, 11.ª jornada:

Crotone - Spezia, 14:00 (SportTV2)

Torino - Udinese, 17:00 (SportTV2)

Lazio - Verona, 19:45 (SportTV2).