Está aí mais um sábado de muito desporto em Portugal e além-fronteiras. A I Liga tem três jogos, com paragens em Famalicão, na Amoreira e em Alvalade, mas há mais para ver nas divisões seguintes, da II Liga à Liga 3.

PORTUGAL – I LIGA (10.ª Jornada)

Famalicão-Paços de Ferreira (15h30)

Estoril-Sp. Braga (18h00)

Sporting-Casa Pia (20h30)

PORTUGAL – II LIGA (10.ª Jornada):

Sp. Covilhã-Torreense (11h00)

B SAD-Benfica B (20h30)

PORTUGAL – LIGA 3 (6.ª Jornada)

Canelas 2010-Felgueiras 1932 (11h00)

Alverca-Moncarapachense (15h00)

Lank Vilaverdense-Sanjoanense (15h00)

Paredes-Anadia (15h00)

São João de Ver-V. Guimarães B (15h00)

Varzim-Montalegre (15h00)

V. Setúbal-Oliveira do Hospital (15h00)

Por cá, há ainda 11.ª jornada nos nacionais de juniores e de juvenis, início da 4.ª jornada do Campeonato de Portugal e da 3.ª jornada da liga feminina. Lá fora, também há muito futebol em agenda.

ALEMANHA (11.ª Jornada):

Augsburgo-Leipzig (14h30)

Borussia Dortmund-Estugarda (14h30)

Friburgo-Werder Bremen (14h30)

Hoffenheim-Bayern Munique (14h30)

Bayer Leverkusen-Wolfsburgo (14h30)

Borussia Monchengladbach-Eintracht Frankfurt (17h30)

ESPANHA (11.ª Jornada):

Rayo Vallecano-Cadiz (13h00)

Valladolid-Real Sociedad (15h15)

Valência-Maiorca (17h30)

Real Madrid-Sevilha (20h00)

FRANÇA (12.ª Jornada):

Montpellier-Lyon (16h00)

Marselha-Lens (20h00)

INGLATERRA (13.ª Jornada):

Nottingham-Liverpool (12h30)

Everton-Crystal Palace (15h00)

Manchester City-Brighton (15h00)

Chelsea-Manchester United (17h30)

ITÁLIA (11.ª Jornada):

Salernitana-Spezia (14h00)

Milan-Monza (17h00)

Fiorentina-Inter de Milão (19h45)

Ainda no futebol, o dia “acordou” com o sorteio da fase de grupos do Mundial 2023 feminino, em Auckland, Nova Zelândia, às 07h00 portuguesas. Portugal ainda vai ter pela frente o play-off intercontinental, mas já vai ficar a saber, em caso de apuramento, quem pode encontrar na prova.

O que há para ver nas modalidades

ANDEBOL (5.ª Jornada):

Santo Tirso - FC Porto, 15:00

Avanca - Sporting, 15:00

Póvoa - ABC Braga/UMinho, 16:30

Académico de Viseu - Belenenses, 18:00

FC Gaia - Maia/UMaia, 18:00

Águas Santas - Vitória de Setúbal, 19:00

Ainda no andebol, o Benfica começa a jogar o apuramento dos quinto ao oitavo lugares do Mundial de clubes, ao defrontar os sauditas do Al Khaleej, a partir das 11h30.

BASQUETEBOL (6.ª Jornada):

Póvoa - FC Porto, 15:00

Oliveirense - CAB Madeira, 15:00

Vitória de Guimarães - Lusitânia, 15:00

Imortal - Sangalhos, 16:00

Esgueira - Sporting, 18:30.

FUTSAL (3.ª Jornada):

Portimonense - Caxinas, 17:00

Futsal Azeméis - Benfica, 18:30

Sporting de Braga - Ferreira do Zêzere, 19:00

Leões Porto Salvo - Sporting, 21:00

VOLEIBOL (3.ª Jornada):

Fonte do Bastardo - Leixões, 15:00 locais (16:00 em Lisboa)

Sporting das Caldas - Académica de Espinho, 16:00

Sporting de Espinho - Esmoriz, 17:00

Ala Nun’Álvares de Gondomar - Vitória de Guimarães, 17:00

Castêlo da Maia - Sporting, 17:45

São Mamede - VC Viana, 18:00

Santo Tirso - Benfica, 19:30.

Sobre rodas, o dia acorda com o MotoGP, com o Grande Prémio da Malásia, a 19.ª prova do Mundial, com a participação do português Miguel Oliveira, no Circuito Internacional de Sepang. As qualificações tinham início agendado para as 08h05.

Na Fórmula 1, há treinos livres (20h00) e qualificação (23h00) para o Grande Prémio dos Estados Unidos, em Austin.

No WRC, prossegue o Rali da Catalunha, em Espanha, a 12.ª prova do Mundial.