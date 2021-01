Depois da emoções fortes na vitória do Sporting sobre o FC Porto, esta quarta-feira será a vez de Benfica de Jorge Jesus e do Sp. Braga de Carlos Carvalhal também lutarem, no mesmo palco, pela segunda vaga na final da Taça da Liga.

Tudo indica que vai mesmo haver jogo esta noite em Leiria, mesmo depois dos muitos casos positivos de covid-19 que surgiram na equipa da Luz na véspera do jogo. O apito inicial está marcado para as 19h45 e, já sabe, terá toda a informação, minuto a minuto aqui no Maisfutebol.

Num dia com muitos jogos por essa Europa fora [veja a lista completa no final da peça], o nosso segundo destaque para o Campeonato do Mundo de andebol, uma vez que Portugal volta a entrar em ação esta quarta-feira num grande jogo frente à Noruega, que pode deixar a seleção comandada por Paulo Jorge Pereira com um pé na fase seguinte. Um jogo que o Maisfutebol também vai acompanhar, com toda a atenção, a partir das 19h30.

Voltando ao futebol, esta quarta-feira há jogos para todos os gostos, mas destacamos dois em particular. A Juventus de Cristiano Ronaldo vai disputar a Supertaça de Itália com o Nápoles, enquanto na Premier League o Manchester United de Bruno Fernandes volta a entrar em ação com uma visita ao Fulham.

Ainda antes disso, por volta das 13h00, as equipas de futsal do Sporting e do Benfica vão conhecer os respetivos adversários dos oitavos de final da Liga dos Campeões, no sorteio que vai decorrer em Nyon.

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Taça da Liga, meias-finais:

Sporting de Braga - Benfica, 19:45 (SIC/SportTV1).

Supertaça de Itália:

Juventus - Nápoles, 20:00 (SportTV3).

Liga espanhola (19.ª jornada):

Getafe - Huesca, 18:00 (Eleven Sports 4)

Betis - Celta de Vigo, 20:00 (Eleven Sports 5)

Villarreal - Granada, 20:30 (Eleven Sports 6).

Taça de Espanha (jogos em atraso dos 16 avos de final):

Córdoba - Real Sociedad, 18:00 (SportTV4)

Alcoyano - Real Madrid, 20:00 (SportTV5).

Liga italiana (jogo em atraso da 10.ª jornada):

Udinese - Atalanta, 14:00 (SportTV1).

Liga inglesa (jogo em atraso da 18.ª jornada):

Fulham - Manchester United, 20:15 (SportTV2).

Liga inglesa (jogo em atraso da 1.ª jornada):

Manchester City - Aston Villa, 20:15 (SportTV4).

Liga alemã (17.ª jornada):

Schalke 04 - Colónia, 17:30 (Eleven Sports 1)

Leipzig - Union Berlim, 19:30 (Eleven SPorts 2)

Freiburgo - Eintracht Frankfurt, 19:30 (Eleven Sports 3)

Augsburgo - Bayern Munique, 19:30 (Eleven Sports 1)

Arminia Bielefeld - Estugarda, 19:30.

Liga francesa (jogo em atraso da 9.ª jornada):

Marselha - Lens, 20:00 (Eleven Sports 4).

Campeonato de Portugal (jogos em atraso):

Olímpico Montijo - Fontinhas, 15:00.

Sanjoanense - Anadia, 11:00.

Olhanense - Pinhalnovense, 15:00.