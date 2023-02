Como diria Jorge Jesus, o Benfica está na Champions e esta quarta-feira os encarnados jogam na Bélgica a primeira mão dos oitavos de final: às 20h00, rola a bola no desafio frente ao Club Brugge.

À mesma hora, há duelo na Alemanha. O Borussia Dortmund, de Raphael Guerreiro, recebe o Chelsea, de João Félix.

Mas os grandes jogos não acabam aqui.

Em Inglaterra, temos nada mais nada menos do que um dos jogos do título. O Arsenal, líder da Premier League, recebe às 19h30 o Manchester City, de Bernardo Silva e Rúben Dias, que é segundo classificado.

Já em Espanha, o Real Madrid, recém-coroado campeão do mundo de clubes, joga no Santiago Bernabéu perante o Elche a partir das 20h00.

Já o Sporting continua a preparar o encontro ante o Midtjylland, do playoff da Liga Europa: Ruben Amorim fala aos jornalistas em conferência de imprensa às 14h00.

No hóquei em patins, é dia de jornada a meio da semana, com muitos jogos para ver, e o mesmo se passa no basquetebol.

OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA

Futebol

Liga dos Campeões, oitavos de final, 1.ª mão (horas de Lisboa):

Club Brugge, Bel - Benfica, Por, 20:00 (Eleven 1)

Borussia Dortmund, Ale - Chelsea, Ing, 20:00 (Eleven 2).

Liga inglesa, jogo em atraso da 12.ª jornada:

Arsenal - Manchester City, 19:30 (Eleven 3).

Liga espanhola, jogo em atraso da 21.ª jornada (horas de Lisboa):

Real Madrid - Elche, 20:00 (Eleven 4).

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 2.ª fase, apuramento para a Taça Revelação, 5.ª jornada:

Mafra - Portimonense, 15:00.

Liga Revelação, campeonato nacional de sub-23, 2.ª fase, apuramento de campeão, 3.ª jornada:

Vizela - Famalicão, 11:00

Estrela da Amadora - Estoril Praia, 13:00.

Basquetebol

Liga, fase regular, 21.ª jornada:

CAB Madeira - Sporting, 17:00

Imortal - Póvoa, 19:00

Lusitânia - FC Porto, 20:30 locais (21:30 em Lisboa)

Sangalhos - Esgueira, 21:00.

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, 18.ª jornada:

Murches - Juventude de Viana, 20:00

Benfica - Oliveirense, 20:00 (BTV)

HC Braga - Paço de Arcos, 20:00

Sporting de Tomar - Riba d'Ave, 21:00

Parede - Óquei de Barcelos, 21:00

Famalicense - FC Porto, 21:00 (Porto Canal)

Sporting - Valongo, 21:00 (Sporting TV).