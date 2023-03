Os compromissos de seleções já acabaram, e esta quinta-feira há grandes jogos para ver na Liga dos Campeões feminina: às 17h45, o Wolfsburgo recebe o Paris Saint-Germain na Alemanha. Às 20h00, o Lyon, campeão em título, joga em casa do Chelsea. Ambas as partidas são a contar para a segunda mão dos quartos de final.

Mas não é só no futebol que há grandes jogos. No futsal também.

É dia de Taça de Portugal, e o jogo grande é às 20h00, entre o Sporting e o Sp. Braga. Antes, às 17h00, o Benfica defronta o Lusitânia, já depois do Nacional-Ferreira do Zêrere e do Modicus-Nun’Álvares.

No hóquei em patins, é dia de jogo atrasado da 22.ª jornada: HC Braga-Óquei de Barcelos.

Nos Estados Unidos, prossegue o Masters 1000 de Miami, de ténis.

OS JOGOS DESTA QUARTA-FEIRA

Futebol

Liga dos Campeões feminina, segunda mão dos quartos de final

Wolfsburgo - PSG, 17:45

Chelsea - Lyon, 20:00

Futsal

Taça de Portugal, no Pavilhão Municipal da Póvoa de Varzim, até 02/04.

Quartos de final:

Nacional - Ferreira do Zêzere, 11:00

Modicus - Nun'Álvares, 14:00

Benfica - Lusitânia, 17:00

Sporting - Sporting de Braga, 20:00.

Hóquei em patins

Campeonato Nacional, jogo em atraso da 22.ª jornada:

HC Braga - Óquei de Barcelos, 21:00.