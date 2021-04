Esta segunda-feira, o FC Porto ultima a preparação para o jogo com o Chelsea, da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. Os dragões treinam às 10h30 no Olival, e às 13h00 Sérgio Conceição fará a antevisão da partida.

Thomas Tuchel, técnico dos blues, fala às 18h30.

Ainda por cá, a bola rola na II Liga: a partir das 18h00, o Académico de Viseu recebe o Vizela, em jogo da 28.ª ronda.

Lá fora, há futebol em Espanha, Itália, Alemanha e Inglaterra, com destaque para a vista do Everton, de André Gomes e João Virgínia, ao terreno do Brighton, a partir das 20h15.

Os jogos desta segunda-feira:

II Liga, 28.ª jornada:

Académico de Viseu - Vizela, 18:00 (SportTV+).

Liga espanhola, 30.ª jornada (horas de Lisboa):

Celta de Vigo - Sevilha, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga italiana, 30.ª jornada (horas de Lisboa):

Benevento - Sassuolo, 19:45 (SportTV3).

Liga alemã, 28.ª jornada (horas de Lisboa):

Hoffenheim - Bayer Leverkusen, 19:30 (Eleven Sports 2).

Liga inglesa, 31.ª jornada:

West Bromwich - Southampton, 18:00 (SportTV1)

Brighton - Everton, 20:15 (SportTV1).