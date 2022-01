Depois dos jogos de Taças e de Supertaças a meio da semana, regressam os campeonatos nacionais. Porém, os olhos vão estar colocados em Budapeste, Hungria, com o arranque da participação portuguesa no Europeu de andebol contra a Islândia.



Apesar de a segunda volta da Liga apenas iniciar-se este sábado, há muito futebol para ver lá fora. Desde logo, há quatro jogos do Campeonato Africano das Nações para seguir esta sexta-feira.



Na Alemanha é dia de reinício da Bundesliga depois da paragem de inverno. O Dortmund de Guerreiro recebe o Friburgo, uma das sensações da prova. Em Inglaterra, o Crystal Palace joga em Brighton e em França, a ronda 21 abre com o Nice-Nantes.



Pelo meio, às 14h00, Nélson Veríssimo vai fazer a antevisão da receção do Benfica ao Moreirense.





O que há para seguir esta sexta-feira:



Europeu de Andebol

Fase de grupos, 1.ª jornada:

Grupo B (Budapeste):

Portugal - Islândia, 19h30

Grupo D (Bratislava, Eslováquia):

Alemanha – Bielorrússia, 17h00

Áustria – Polónia, 19h30

Assembleia-Geral eleitoral do Boavista, para eleger os órgãos sociais para o triénio 2022-2024, no Estádio do Bessa, das 10h00 às 20h00.

Prossegue Taça das Nações Africanas (CAN), fase de grupos, 2.ª jornada, nos Camarões

Grupo B:

Senegal - Guiné-Conacri, 13h00 (Canal 11)

Maláui - Zimbabué, 16h00

Grupo C:

Marrocos - Comores, 16h00

Gabão - Gana, 19h00.

Liga inglesa

Brighton - Crystal Palace, 20h00 (SportTV1).

Liga alemã

Borussia Dortmund - Friburgo, 19h30 (Eleven 1).

Liga francesa

Nice - Nantes, 20h00 (Eleven 2).

FUTSAL

Prossegue estágio da seleção portuguesa, de preparação para o Campeonato da Europa Países Baixos 2022:

Treino, no Pavilhão de Rio Maior, às 10h30.

Jogo particular, no Pavilhão de Rio Maior:

Portugal - Macedónia do Norte, 18h45.