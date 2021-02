Quarta-feira e sai mais uma rodada dupla de jogos da Liga dos Campeões, com mais dois grandes jogos e ainda um bónus antecipado da Liga Europa, com o Tottenham de José Mourinho a entrar mais cedo em campo. Também será o dia em que Jorge Jesus (Benfica) e Carlos Carvalhal (Sp. Braga) vão lançar os respetivos jogos da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa.

Vamos por partes, começando pelo prato principal, a Liga dos Campeões, com dois candidatos ao título europeu a entrarem em campo, ambos fora de casa. O Manchester City de Pep Guardiola, líder destacado da Premier League, vista o Borussia Mönchengladbach, enquanto o Real Madrid de Zinedine Zidane, segundo classificado da liga espanhola, visita a sensacional Atalanta. Dois grandes jogos para ver a partir das 20h00.

Antes disso, o Tottenham vai receber os austríacos do Wolfsberger, às 17h00, em jogo antecipado da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa. Recordamos que os Spurs venceram o primeiro jogo, na Áustria, por um categórico 4-1.

Por falar em Liga Europa, esta quarta-feira Jorge Jesus e Carlos carvalhal também vão fazer as antevisões dos respetivos jogos de quinta-feira. O treinador do Benfica vai falar, em conferência de imprensa, a partir das 14h00, no Seixal, já depois de Mikel Arteta ter feito o mesmo no centro de treinos do Arsenal, às 11h00. Depois do empate em Roma (1-1), os dois emblemas vão discutir a qualificação para a próxima fase em Atenas.

Entretanto, o Sp. Braga vai viajar para Itália para o segundo embate com a equipa de Paulo Fonseca, depois do desaire na Pedreira (0-2). Os minhotos viajam pela manhã e Carlos Carvalhal vai falar à imprensa, já no Estádio Olímpico de Roma, por volta das 19 horas portuguesas. Paulo Fonseca, por seu lado, fala aos jornalistas às 12h30.

Competições europeias à parte, o Barcelona, em plena crise de resultados, também entra em campo esta quarta-feira para defrontar o Elche, em jogo em atraso da primeira jornada da liga espanhola.

Uma referência ainda para o anúncio dos nomeados para o Prémio Laureus World Sports Awards 2021, nas plataformas da Laureus, marcado para as 10h00.

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

Liga dos Campeões (oitavos de final/1.ª mão):

Borussia Mönchengladbach-Manchester City, 20:00 (Eleven Sports 1)

Atalanta-Real Madrid, 20:00 (Eleven Sports 2).

Liga Europa (16 avos de final/2.ª mão):

Tottenham, Ing - Wolfsberger, Aut, 17:00 (SportTV1).

Liga espanhola (jogo em atraso da 1.ª jornada):

FC Barcelona - Elche, 18:00 (Eleven Sports 2).

Liga francesa (jogo em atraso da 21.ª jornada):

Nimes - Lorient, 18:00 (Eleven Sports 3).

Campeonato de Portugal (jogos em atraso):

Marítimo B - Pedras Rubras, 11:00.

Maria Fonte - Sporting de Braga B, 14:00.

Belenenses SAD B - Sporting B, 16:00.