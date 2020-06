Esta quarta-feira prossegue a 26.ª jornada da I Liga, com mais três jogos, entre eles com os dois primeiros classificados em campo.

Às 17 horas, há um V. Setúbal-Santa Clara, no Estádio do Bonfim, seguido de um Portimonense-Benfica, às 19h15. O FC Porto-Marítimo é o terceiro e último jogo do dia a contar para o campeonato, a partir das 21h30.

Lá fora, há mais futebol, com a segunda meia-final da Taça da Alemanha, às 19h45: Bayern Munique e Eintracht Frankfurt, dos portugueses Gonçalo Paciência e André Silva, disputam a outra vaga na final, na qual já está o Bayer Leverkusen.

Na Polónia, há mais portugueses em ação: o Legia Varsóvia, de André Martins e Luís Rocha, recebe o Arka, para a 29.ª jornada (19h30). À mesma hora, o Lodzki, de Ricardo Guima, recebe o Jagiellonia.

Na Sérvia, o Estrela Vermelha, de Tomané, disputa uma vaga na final da Taça, com o dérbi ante o Partizan, a partir das 19 horas.