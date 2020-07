Esta terça-feira fica concluída a 33.ª jornada da Liga, com o Sporting a receber o aflito Vitória de Setúbal, com possibilidades de garantir, desde já, o último lugar do pódio, e o Benfica a viajar até à Vila das Aves, para um jogo que chegou a estar em dúvida, devido às dificuldades financeiras do último classificado da Liga, mas que parece que vai realizar-se.

Os leões são os primeiros a entrar em campo, pelas 19h00, e, depois da derrota do Sp. Braga em Tondela, esta segunda-feira, a equipa de Rúben Amorim pode garantir o terceiro lugar, em caso de vitória. Com mais dois pontos do que os minhotos, os leões podem aumentar a diferença para uns inalcançáveis cinco antes da última ronda.

Do outro lado vai estar um Vitória aflito que vai procurar seguir o Tondela e tirar dividendos da derrota do Portimonense em Paços de Ferreira. Nesta altura, os sadinos dividem o penúltimo lugar com os algarvios, mas podem descolar caso consigam pontuar em Alvalade.

Depois de Alvalade, será a vez do Benfica defrontar o Desportivo das Aves, num jogo com início marcado para as 21h15. O último classificado chegou a anunciar que não ia a jogo, mas uma reunião promovida pela Liga resultou num acordo entre a SAD e o clube que, ao que tudo indica, vai permitir a realização do jogo. Uma partida que vai ter pouco em jogo, uma vez que o Benfica já sabe que vai ficar no segundo lugar e o Aves também já sabe que não vai sair do último.

Além da Liga, esta terça-feira também proporciona mais dois jogos da Série A, com destaque para a visita do Milan a Sassuolo, bem como outros dois na Premier League, com o Manchester City a visitar Watford e o Arsenal a deslocar-se até Birmingham para medir forças com o Aston Villa.

Os jogos desta terça-feira

I Liga, 33.ª jornada:

Sporting - Vitória de Setúbal, 19:00 (SportTV1)

Desportivo das Aves - Benfica, 21:15 (SportTV1).

Liga italiana, 35.ª jornada:

Atalanta - Bolonha, 18:30 (SportTV4)

Sassuolo - AC Milan, 20:45 (SportTV4).

Liga inglesa, 37.ª jornada:

Watford - Manchester City, 18:00 (SportTV2)

Aston Villa - Arsenal, 20:15 (SportTV2).