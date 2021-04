Hoje é segunda-feira, dia 26 de abril, mas mais parece um domingo, uma vez que vão realizar-se ainda cinco jogos da Liga, incluindo a receção do Benfica ao Santa Clara e a deslocação do FC Porto a Moreira de Cónegos.

Um dia que começa no Estádio Nacional, no Jamor, onde o Belenenses vai receber o Gil Vicente, a partir das 17h00. Com este primeiro jogo a acabar, começa o Benfica-Santa Clara no Estádio da Luz, pelas 19h00.

À mesma hora do Benfica realizam-se mais dois jogos, com o Nacional a receber o Vitória de Guimarães na Choupana e o Tondela visita Famalicão.

A fechar a noite, já depois do jantar, será a vez do FC Porto entrar em campo, pelas 21h15, em Moreira de Cónegos.

Parece um domingo, ou não?

Lá por fora também há jogos dispersos da Premier League, liga espanhola e liga italiana, entre os quais destacamos a receção da Lazio ao Milan de Zlatan Ibrahimovic e Rafael Leão.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira:

I Liga (29.ª jornada):

Belenenses - Gil Vicente, 17:00 (SportTV1)

Benfica - Santa Clara, 19:00 (BTV)

Nacional - Vitória de Guimarães, 19:00 (SportTV5)

Famalicão - Tondela, 19:00 (SportTV4)

Moreirense - FC Porto, 21:15 (SportTV1).

II Liga (30.ª jornada):

Benfica B - Penafiel, 15:30 (BTV).

Liga inglesa (33.ª jornada):

Leicester - Crystal Palace, 20:00 (SportTV2).

Liga espanhola (32.ª jornada):

Eibar - Real Sociedad, 20:00 (Eleven Sports 1).

Liga italiana (33.ª jornada):

Torino - Nápoles, 17:30 (SportTV3)

Lazio - AC Milan, 19:45 (SportTV3).