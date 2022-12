Depois do Rio Ave-Marítimo (1-1), antecipado para 23 de dezembro, a I Liga regressa esta quarta-feira com mais dois jogos da 14.ª jornada, com o Portimonense a receber o Casa Pia e o campeão FC Porto a receber o Arouca. Mas há mais futebol para ver ao longo do dia.

A 14.ª jornada da Liga começou ainda antes do Natal e vai prolongar-se praticamente até ao final do ano, esta quarta-feira com mais dois jogos. O primeiro será em Portimão, onde a equipa local, oitava classificada da Liga, vai receber o sensacional Casa Pia, quinto classificado, num jogo que tem início marcado para as 19h00.

Pouco depois de acabar o jogo em Portimão, começa o jogo no Dragão, às 21h15, com a equipa de Sérgio Conceição a procurar reduzir a diferença de oito pontos para o Benfica, com um embate frente ao Arouca.

O Sporting, que prepara a receção ao Paços de Ferreira, só joga na quinta-feira, mas esta quarta-feira será dia de Ruben Amorim apresentar-se diante dos jornalistas para fazer a antevisão do jogo de Alvalade. Os leões treinam às 10h30, na Academia, enquanto a conferência de imprensa do treinador está prevista para as 12h15.

Esta quarta-feira Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, e a respetiva equipa técnica, vão estar no IPO do Porto, pelas 15h00, para a apresentação do livro «Cabeça Fria, Coração Quente», da autoria de Abel Ferreira, João Martins, Carlos Martinho, Vítor Castanheira e Tiago Costa.

Lá por fora, vamos ter mais um jogo da Premier League, com o Leeds a receber o Manchester City (20h00), além de «meia» jornada da liga francesa, com destaque para a receção do Paris Saint-Germain ao Estrasburgo (20h00). Nuno Mendes e Renato Sanches estão a ainda em processo de recuperação das respetivas lesões, mas Danilo e Vitinha podem ser opções.

Os jogos que pode ver esta quarta-feira

I Liga (14.ª jornada):

Portimonense – Casa Pia, 19:00 (SportTV2)

FC Porto – Arouca, 21:15 (SportTV1).

II Liga (14.ª jornada):

FC Porto B – Farense, 17:00 (Porto Canal).

Liga inglesa (17.ª jornada):

Leeds - Manchester City, 20:00 (Eleven 1)

Liga francesa (16.ª jornada):

Troyes - Nantes, 14:00 (Eleven 2)

Ajaccio - Angers, 14:00 (Eleven 1)

Auxerre - Mónaco, 16:00 (Eleven 1)

Clermont - Lille, 18:00 (Eleven 1)

Brest - Lyon, 20:00 (Eleven 4)

Paris Saint-Germain - Estrasburgo, 20:00 (Eleven 2)