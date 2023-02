Esta segunda-feira fica fechada a 22-ª jornada da Liga com o Sporting a receber o Estoril no Estádio de Alvalade antes do sempre escaldante dérbi do Minho, com o Vitória de Guimarães a receber o vizinho Sp. Braga no Estádio Dom Afonso Henriques. Entre estes dois jogos realiza-se a gala dos prémios The Best da FIFA que deverá consagrar, mais uma vez, Lionel Messi com o melhor jogador do Mundo.

O Sporting, moralizado com a qualificação para os oitavos de final da Liga Europa, vai receber um Estoril que esta semana ficou «órfão» de Nélson Veríssimo que não resistiu à sequência de maus resultados que afundaram a equipa da Linha de Cascais no fundo da classificação. Um duelo que terá início marcado para as 19h00 e que poderá acompanhar, minuto a minuto, no AO VIVO do Maisfutebol.

Logo que acabe o jogo de Alvalade, arranca o dérbi minhoto, pelas 21h15. A equipa de Moreno tem uma oportunidade de solidificar o quinto lugar que dá acesso às competições europeias, mas o conjunto de Artur Jorge também estará determinado em manter as distâncias para Benfica e FC Porto, olhando para a frente, bem como para o Sporting, olhando para trás.

Lá por fora, podemos contar com um jogo da liga espanhola, com o Villarreal a receber o Getafe (20h00) e dois da liga italiana, com a Fiorentina a visitar Verona (17h30) e a Lazio a receber a Sampdória (19h45).

A gala dos prémios The Best FIFA de 2022 arranca pelas 20h00 na Sala Pleyel, em Paris, e deverá consagrar, mais uma vez, Lionel Messi depois de um ano em que o argentino conquistou o Campeonato do Mundo no Qatar. O argentino, que venceu o prémio pela última vez em 2019, vai contar com a concorrência dos franceses Kylian Mbappé e Karim Benzema.

The finalists are in for each category for #TheBest FIFA Football Awards! 🏆



The winners will be announced at #TheBest ceremony on 27 February.



Who would you like to see named #TheBest? — FIFA (@FIFAcom) February 10, 2023

Além do melhor jogador, a gala vai também distinguir a melhor jogadora, os melhores treinadores, masculino e feminino, os melhores guarda-redes, também nas duas categorias, e ainda o Prémio Puskas para o melhor golo.

Está ainda previsto um prémio Fair-Play, um prémio para os melhores adeptos e vai também ser divulgado o melhor onze de 2021/22 do Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro). João Cancelo e Cristiano Ronaldo integram a lista de 26 candidatos.

Os jogos que pode ver esta segunda-feira

Liga (22.ª jornada):

Sporting - Estoril Praia, 19:00 (SportTV1)

Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 21:15 (SportTV2).

Liga espanhola (23.ª jornada):

Villarreal - Getafe, 20:00 (Eleven 1).

Liga italiana (24.ª jornada):

Verona - Fiorentina, 17:30 (SportTV2)

Lazio - Sampdoria, 19:45 (SportTV3).