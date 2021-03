Sexta-feira é dia de desporto motorizado.

Miguel Oliveira vai entrar em ação nos treinos livres para o Grande Prémio do Qatar, a primeira prova do Mundial de 2021. O português irá acelerar no Circuito Internacional de Losail, em Doha, a partir das 12h40 e das 17h (com transmissão na SportTV2).

Também a temporada de Fórmula 1 irá arrancar hoje, no Bahrein, com os treinos livres a disputarem-se às 11h30 e às 15h no Circuito de Sakhir (Eleven Sports 3).

No futebol, a Seleção Nacional treina em Belgrado e Fernando Santos fará a antevisão do jogo com a Sérvia (15h45, hora portuguesa), a segunda partida da qualificação para o Mundial 2022.

Por cá, destaque para dois jogos da 26.ª jornada da II Liga: Académico de Viseu-Varzim (16h) e Estoril Praia-Oliveirense (20h, na SportTV+).